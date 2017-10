Joey Hartkamp wint Buma NL Award voor Grootste Talent

Gisterenavond heeft de Arnhemse zanger Joey Hartkamp de Buma NL Award gewonnen in de categorie ‘Grootste Talent’. Daarmee liet hij de twee andere genomineerden, Mart Hoogkamer en Raymon Hermans, achter zich.Na momenten van spanning mocht de zanger zijn nummer live zingen voor het publiek tijdens de Award show. Het nummer viel erg in de smaak en meteen werd duidelijk waarom Hartkamp is uitgeroepen tot grootste talent.



