Johan Heeren steekt Jack Jersey’s ‘’Puerto de Llansa’’ in feestelijk jasje

Puerto de Llansa (Oh Lady Rose) is een single van Jack Jersey uit 1982. Op de B-kant staat het nummer I won't cry. Beide nummers schreef hij samen met zijn vrouw (Elly) Milly Trap, en zijn terug te vinden op het album Dreamer dat hij hetzelfde jaar uitbracht.In het lied zingt hij over zijn geliefde Rose, over de sterren en de nacht, de wijn, en het goede gevoel dat hij heeft overgehouden aan Puerto de Llansa. Hij verwijst hier naar de Catalaanse havenstad Llançà aan de voet van de Pyreneeën.



