Johan Heuser lanceert jubileumsingle ‘Als is jouw lach zie’

Johan Heuser viert feest! Al meer dan 20 jaar is de altijd goedlachse volkszanger een vaste waarde in de Nederlandse muziekwereld. En dat mag natuurlijk niet zomaar voorbij gaan! De zanger die ontdekt is door Corry Konings (en zelfs een duettenalbum met haar heeft uitgebracht) en al sinds jaar en dag hit na hit scoort, trakteert zijn fans op een nieuwe single én videoclip!Manfred Jongenelis die de nieuwe track heeft geschreven én geproduceerd, levert een staaltje maatwerk af.



