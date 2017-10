Jonge talenten bouwen spectaculaire skelters in nieuw AVROTROS-programma

Wie is even handig als MacGyver en net zo snel als Max Verstappen? Dat is de grote vraag in het gloednieuwe AVROTROS-jeugdprogramma Skelterlab. Onder de bezielende leiding van Sascha Visser bouwen drie teams van handige jongens en meiden aan spectaculaire, gemotoriseerde skelters. Wie bouwt de mooiste skelter en wie gaat uiteindelijk het snelst tijdens de spannende race op het circuit? Skelterlab is vanaf zaterdag 18 november om 17.25 uur te zien bij AVROTROS op NPO Zapp.

De opnames van Skelterlab zijn intussen in volle gang en het programma brengt bij presentator Sascha Visser het jongetje in hem naar boven. “Ik heb als kind zo veel uren buiten doorgebracht, racend door de buurt op mijn fiets of skelter. De kinderen in Skelterlab zijn creatief en technisch met de bouw van een skelter bezig en de eindrace zorgt tegelijkertijd voor een enorme adrenalinekick. Hoe cool is dat?”.

Skelterlab is een technisch jeugdprogramma, waarin drie teams van drie bouwers in werkplaatsen bouwen aan hun skelter. Met zijn grote ervaring in het bouwen van de meest uiteenlopende voertuigen geeft YouTuber MasterMilo de teams tips & tricks. Daarnaast houdt veiligheidsinspecteur Frietman de teams strak in de gaten. Met afwisselende uitdagingen, skeltermaterialen en parcoursen staan de deelnemers iedere week weer voor een nieuwe verrassing!





klik hier voor het originele artikel