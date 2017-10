Jordy van Vilsteren lanceert nieuwe single ‘Met mijn gevoelens moet jij niet spelen’

Jordy van Vilsteren heeft de afgelopen jaren al diverse singles uitgebracht. Alle liedjes vond hij mooi, maar ‘Jij hebt mijn hart gebroken’ is stiekem toch zijn favoriet. Daarom moest de nieuwe single in diezelfde stijl zijn.‘Met mijn gevoelens moet jij niet spelen’ is geïnspireerd door zijn single ‘Jij hebt mijn hart gebroken’ welke eind 2015 is uitgekomen. “Ik vind deze stijl toch iets meer bij mij passen dan bij het vorige liedje. Die vond ik ook wel mooi hoor, maar deze stijl past het best bij mij tot nu toe.”, aldus Jordy van Vilsteren.



