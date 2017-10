Kees Haak zorgt voor hilarische taferelen in de bossen van Soest!

​Het kon niet uitblijven. In navolging van zijn zomerhit 'Het Is Weer Zomer' heeft Kees opnieuw een nieuwe knaller gemaakt genaamd “Alle Vrouwen Zijn De Baas!” en daar hoort uiteraard ook een hilarische videoclip bij!.In de bossen van Soest heeft Kees een stacaravan die als decor diende voor deze videoclip. Is de tekst van deze (aankomende) hit al zeer grappig, de beelden in combinatie met deze tekst zullen ook bij u zorgen voor de nodige lachstuipen. Én telkens als je de videoclip bekijkt zul je weer nieuwe komische dingen ontdekken.



