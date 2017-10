‘Kom in m’n armen!’….nieuwe single van Duo Doublon

Met hun allereerste single ‘Een mooie nacht met jou’ was de kop eraf voor Duo Doublonen was het begin geboren voor deze twee ingeburgerde zangeressen, die dit jaar als duo zijn begonnen. Met de geschiedenisvan hun solocarrière konden ze inzetten op twee fronten, en het partnerschap in de muziek is door vrijwel iedereentoegejuicht, en als ‘leuk’en ‘slim’bestempeld.Dit is ook af te leiden door het succes wat de dames in die ‘nog maar 5 maanden’al hebben vergaard, want ze staan vrijwel ieder weekend op de bühne!



