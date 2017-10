‘Lazer op, Ik wil je nooit meer zien’….nieuwe single van Zangeres Angel

Zangeres Angel presenteerde op15 oktober jl. tijdens haar singlepresentatie haar nieuwe single 'Lazer op, ik wil je nooit meer zien'. Een groot aantal fans en collega artiesten waren hiervan getuige.Enkele weken geleden stond er een afspraak gepland in de studio, maar omdat Angel nog al een drukke dame is die weinig tijd over heeft voor haar zelf, moest zij toch echt rond de tafel met Ton Spronk voor haar nieuwe nummer. Zijj had nog maar twee weken voor haar cd presentatie.



