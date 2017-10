Lenie Gerrits luistert naar z’n fans en komt wederom met een echt Rolleman nummer

Lenie Gerrits staat in de ogen van z’n fans bekend als ‘De Rolleman’. Dat predicaat draagt hij al sinds het uitbrengen van z’n grote hit ‘De Rolleman’. Inmiddels heeft ‘de reiziger’ al een groot aantal singles op z’n naam staan. Van de mensen ‘uit de zaal’ kreeg Lenie het verzoek om weer eens een echt Rolleman uit te brengen. Daar gaf hij gehoor aan en komt nu met ‘Mensen van de reis’.Het nummer had Lenie al een tijdje in de la liggen. ‘Het publiek verwacht van mij dat ik af en toe met een single kom die in het teken staat van de woonwagen.



