Lenie Gerrits zingt over de mensen van de reis

De koffie staat er altijd klaar. Daarmee doelt Lenie Gerrits natuurlijk over onze reizende medemensen. Zijn nieuwe single 'Mensen van de reis' heeft Lenie met heel zijn hart is ingezongen. 'Het gaatover ons cultuur waar ik heel trots op ben. Mensen vol gevoel en stil verlangen', aldus Lenie Gerrits. De trouwe volgers van het levenslied kennen Lenie uiteraard van ‘De Rolleman ‘. Dit nummer uit 2010 werd een dikke airplay-hit . ‘Mensen van de reis’ is een echte oer-volkse meezinger waarinuiteraard de reizigerscentraal staan.



