‘Liefde is overal’ titelsong van nieuwe K3 film

Hanne, Marthe en Klaasje presenteerden vandaag de titelsong van hun eerste film K3 Love Cruise. De meiden van K3 varen in deze film mee op een cruiseschip om tijdens het slotfeest een spetterend optreden te geven. Ondanks Elvin de parelelf, die roet in het eten probeert te gooien, leren de meiden dat liefde uiteindelijk alles overwint. In het nummer Liefde is overal staat de kracht van liefde dan ook centraal.In de bijbehorende clip neemt K3 je helemaal mee in de sfeer van K3 Love Cruise.



klik hier voor het originele artikel