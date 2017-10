Loek Duinmeyer pakt uit met boek en lied ’Musical van Water en Land’

Loek Duinmeyer uit Heerhugowaard pakt muzikaal uit met een nieuw lied en het boek ‘Musical van Water en Land’ met dezelfde titel, geschreven voor het derde album van Loeksband ’Land van Leeghwater’. In het boek neemt Loek u mee met het koor 'De Nieuwe Tijd' uit Alkmaar, naar de opvoering van hun musical over leven en overleven in Alkmaar en het Land van Leeghwater. Waarin een zoektocht naar de munt van Justerland de geschiedenis weergeeft van Noord-Holland en de strijd tegen het telkens weer oprukkende water.



