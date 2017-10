Lytse Hille heeft de Oranje Kroon

Elke week kiest TV Oranje de Oranje Kroon. Vanaf maandag 9 oktober is dat ‘Ik lach me de ballen uit mijn broek’, de nieuwe single van Lytse Hille. De Friese zanger verrast ons opnieuw met een opmerkelijke titel, nadat hij eerder dit jaar al een bescheiden hit scoorde met ’24 Billen’. Feestmuziek met een wat ‘prikkelende’ tekst past wat ons betreft heel goed bij de vrolijke en ongedwongen uitstraling die Lytse Hille van nature heeft. De clip, die grotendeels werd opgenomenin Amsterdam, is een week lang extra vaak te zien bij TV Oranje.



