Mike Versteeg debuteert met ‘Het is voorbij’

Mike Versteeg droomt z’n hele leven al van een muzikale carrière. De eerste stappen heeft de 17 jarige artiest ‘in de dop’ nu gezet met de lancering van z’n debuutsingle ‘Het is voorbij’.

Mike kwam onlangs in contact met Ton Spronk van de TS Sound Studio. Hij heeft speciaal voor Mike een lied geschreven dat bij zijn leeftijd past.Het gaat over twee mensen die uit elkaar gaan. Even later gaat een andere jongen met het meisje er van tussen. De kok in opleiding heeft de verhaallijn uiteraard in de clip verwerkt.



klik hier voor het originele artikel