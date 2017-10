Nieuwe album van Bökkers verschijnt op 3 november

Op 3 november verschijnt via Goomah Music het nieuwe album van Bökkers: Schorem Uut De Schiettente. Het album zal zestien nieuwe nummers bevatten. Dit album wordt uitgebracht in de aanloop naar de laatste paar shows van dit jaar met als grote afsluiter de enige clubshow van de tour in Paradiso Amsterdam op 29 december!Bökkers is onvervalste rock ’n roll: AC/DC meets ZZ Top meets The Rolling Stones. Met nummers over drank, vrouwen en ander gespuis. En dat alles gezongen in hun moerstaal: het Sallandse dialect.



