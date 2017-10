Nieuwe single Gebroeders Ko getiteld ‘Mijn stamcafé’

'Mijn stamcafé' is de titel van denieuwe single van de Gebroeders Kodie in aanloop van hun 20 jarig bestaan op 11-11-17vandaag gelanceerd wordt. Het is weereen zelf geschreven en gecomponeerd nummer zoals we van Ton en Gerard Koopmans gewend zijn. Dezekeer hebben ze gekozen voor een lekkere wals waarbij wederom niemand stil kan blijven staan.Het nummer gaat over een uitstervend fenomeen 'Mijn stamcafé', zoals vroeger bijna iedereen wel één had. Daar konje lief en leed met elkaar kon delen en iedereen gelijk was.



