Nieuwe single Henk Harders getiteld ‘Ik hou van het leven’

De uit Stadskanaal afkomstige zanger Henk Harders is terug met een hitgevoelige nieuwe single, getiteld “Ik hou van het leven”.Henk is al enkele jaren actief en zijn populariteit breidt zich steeds verder uit in Nederland en België. Met een goed gevulde agenda, een prachtige warme stem en het charisma van een echte artiest is zijn ster rijzende. Singles zoals als “Zie hoe mooi het leven Is”, “Zie IiEen Ster”, “Mary Jane” en “Geef jouw hart aan mij” zijn dan ook regelmatig te horen op de landelijke en regionale Nederlandstalige én Belgische radio zenders.



