Nieuwe single van Nathaly Masclé nu al tot grote hoogte gestegen

“Weg terug naar jou” de nieuwe single van Nathaly Masclé moet volgende week nog gaan uitkomen maar is nu al een groot succes.Afkomstig van haar laatste album waarop twaalf nieuwe songs staan, geïnspireerd door haar favoriete artiest Sting en ook flink gepromoot door een van de grootste internationale fansites van Sting, heeft ook KLM besloten deze Nederlandse zangeres tot grotere hoogte te tillen door haar album Driven By The Windmee te laten draaien in het entertainment programma on-board.



klik hier voor het originele artikel