Nieuwe single van Rika getiteld ‘Vuur van verlangen’ klinkt fantastisch

Iemand die denkt dat Rika de laatste tijd stil heeft gezeten heeft het flink mis. De zangeres is druk bezig geweest met haar nieuwe album dat op 29 oktober 2017 zal worden gepresenteerd in Café de Grutter te Annen. In mei bracht de zangeres haar- succesvolle titel ‘Als hij wist’. Een hoop airplay en een reeks interviews verder dient de titelsong ‘Vuur van verlangen’ zich aan, als voorloper op het aanstaande album.In een sfeervol levenslied met sprankelende trompet klanken laat Rika zich van haar gevoelige kant horen.



