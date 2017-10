Nieuwe single voor Ernest van Hartingsveldt

Ernest van Hartingsveldt heeft een nieuwe single uitgebracht “Vrijgezel (het beste wat je deed)”. Het nummer is door de zanger zelf geschreven en is het tweede liedje in aanloop naar het concert dat op 20 oktober wordt gehouden in Zaandam. Tevens is het ene nummer dat een plek zal krijgen op het Album dat eind oktober zal verschijnen.“Vrijgezel (het beste wat je deed) is een vrolijk uptempo liedje.Zijn complete band (10 personen) hebben wederom deze track compleet live ingespeeld.



