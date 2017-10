OG3NE zet in op kwalitatieve internationale popsongs

Na een sneakpreview op 12 oktober in de grootste Nederlandse Award Show ‘Gouden Televizier-Ring Gala’ is op 26 oktober de release van de nieuwe single getiteld ‘BUT I DO’ van OG3NE. Een moderne uptempo song geschreven door internationale wereldster Zara Larsson (bekend van o.a. de hit ‘Symphony’), Jaz Rogers en het songwriters- en producers team DreamLab (Demi Lovato,Miley Cyrus e.v.a.) uit Los Angeles.De afgelopen maanden stonden voor OG3NE in het teken van een rustperiode na het overlijden van hun moeder.



