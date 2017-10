Ontvang gratis* editie 30 van artiestenblad Lucky Joe

De nieuwste editie van het artiestenmagazine Lucky Joe met op de cover The Classiss is vanaf heden gratis* verkrijgbaar. De redactie heeft voor uitgave 30 wederom een keur aan artiesten die hun verhaal vertellen, maar ook mensen die achter de schermen veel doen in de muziekwereld komen aan bod. In het 60 tellende full color magazine worden 2 pagina’s besteedt aan The Classics. Uiteraard ook aandacht aan de column van Astrid Wevers, het 10 jarig jubileumfeest van onze zingende visboer Bert Zwier, Marco de Hollander, Kees Versluys, Jan en Marga en Ronnie Tober.Verder items over Erik van Klinken, Otto Lagerfett, nieuws uit de studio van Martin Sterken, Chris de Roo, Joost de Vries en Benno van Vugt. Kortom een magazine voor elk wat wils.



klik hier voor het originele artikel