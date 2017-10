Opnames voor Luizenmoeder gestart

Vandaag starten de opnames van Luizenmoeder, een pijnlijk herkenbare komedieserie die zich af speelt in de meest herkenbare arena van Nederland: de basisschool. Hoofdrollen zijn weggelegd voor onder anderen Jennifer Hoffman, Diederik Ebbinge, Bianca Krijgsman, Ilse Warringa en Henry van Loon. De serie volgt ouders en leraren die over de hoofden van de kinderen hun vetes uitvechten. Luizenmoeder is een serie vol hangouders, zorgvaders, yammiejuffies, 10-minutengesprekken, wegbrengregels, parkeerbeheer, lief-& leedpotjes, klaar-overdiensten…..en nog veel meer zin en onzin rond het schoolplein.

De serie is geschreven door Ilse Warringa, Diederik Ebbinge en Eva Aben. Regie is in handen van Jan-Albert de Weerd (Voetbalmaffia, Het verborgen eiland, Spangas) Luizenmoeder is productie van Bing Film & TV en wordt vanaf eind januari 2018 bij AVROTROS uitgezonden op NPO 3.





klik hier voor het originele artikel