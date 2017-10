Piraten Pret met Clown Jopie & Tante Angelique

Clown Jopie & Tante Angelique gaan hun 20e fanclubdag vieren met de show “Piraten Pret”. Op zaterdag 04 november is de Clown Jopie & Tante Angelique kindershow in Alcazar Events te Puttershoek. Parkeren is geen enkel probleem en bovendien gratis. Vanaf 15:00 uur barst het feest los in Alcazar Events.De show “Piraten Pret” is speciaal gemaakt voor deze dag door de bekende clown met het groene haar en zijn vrolijke tante. Het muzikale kinderduo is aangespoeld op een pirateneiland, Clown Jopie vindt dit niet zo’n probleem. Tante Angelique maakt zich iets meer zorgen.



