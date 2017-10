Popgroep STORM3 brengt tweede Nederlandstalige single uit

De heren van STORM3 kijken terug op een uitstekend en succesvol 2017 met vele optredens tijdens o.a. de Rainbow Ice Skate in Gouda de closing party van de Gay Pride in Amsterdam , Panndora, GayPride-Amersfoort en vele andere leuke optredens. Daarnaast is hun Engelstalige single ‘Lost another chance’ worlwide uitgebracht! Deze boyband is klaar voor een nieuw avontuur!De popgroep bestaande uit Patrick, Devon en Koen brengen op 4 oktober 2017 dus de opvolger van 'Voor Eeuwig" uit met de pakkende titel "Ga Ga Ga'.



klik hier voor het originele artikel