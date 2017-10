Randy Blommaert krijgt veel positieve reacties op z’n single ‘Zo mooi’

Randy Blommaert heeft geknokt voor zijn debuutsingle ‘Zo mooi’. De Leidse zanger liep al maanden met het idee om het nummer uit te brengen, vanwege de rust in het liedje en het gevoel dat hij erin kan leggen.Voor Randy Blommaert was het niet eenvoudig om ‘even’ een single uit te brengen. “Vele dagen van spanning en stress om dit te kunnen waarmaken en geknokt voor deze prachtige single met een fantastisch mooie videoclip.”, aldus Randy die de single afgelopen zondag presenteerde in Leiden.



klik hier voor het originele artikel