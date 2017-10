Reggae voert de boventoon in nieuwe single van Dennis Jones

Met ‘Laat Me Niet Alleen Vannacht’ verschijnt er weer een typische Dennis Jones single waarin de reggae de boventoon voert, en is de opvolger van het disco-achtige ‘Wat Ik Ook Doe’ waarmee Dennis de afgelopen zomer veelvuldig te horen was. In het verleden wist Dennis regelmatig successen te behalen met reggae achtige liedjes zoals de Engelstalige ‘Don’t Wanna Give Up’ (1988) en ‘Heart Of Gold’ (1991), maar ook in de Nederlandse taal met o.a. ‘De Zon Die Zal Schijnen’ (2008).



klik hier voor het originele artikel