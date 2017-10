René Froger verwezenlijkt droom van Jeffrey Heessen

Afgelopen vrijdag organiseerde de Osse zanger Jeffrey Heesen zijn eerste VIP Friday Party in Noorderlicht in Schaijk. De avond bleek een overweldigend succes en was reeds weken vooraf volledig uitverkocht. Jeffrey trakteerde zijn gasten op optredens van een keur aan topartiesten uit de Nederlandse muziekwereld; Mike Peterson, Sieneke, Jeffrey Kuipers, Django Wagner en Jeffrey’s vader zetten, net als Jeffrey een wervelend optreden neer. Hoogtepunt was echter het optreden van Jeffrey’s grote idool René Froger die speciaal naar Schaijk was gekomen.



