Rob de Nijs lanceert z’n nieuwe album ‘Niet voor het laatst’

'Niet Voor Het Laatst' is de titel van het nieuwe album van Rob de Nijs, een van de meest succesvolle zangers die de Nederlandse popmuziek ooit heeft voorgebracht. Het bevat bijdragen van o.a. Frédérique Spigt, Jan Rot, Daniël Lohues, Erik de Jong alias Spinvis en Paskal Jakobsen van BLØF. Het is ook het album waarop de ooit zo vruchtbare samenwerking met Belinda Meuldijk als tekstschrijfster weer nieuw leven is ingeblazen. “Het is een album waarop ik kwetsbaarder durf te zijn dan ooit”, zegt de zanger daar zelf over.



