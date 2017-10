Robert Pater voorziet oud André Hazes liedje van een geheel nieuw geluid

Na de succesvolle singles “Waarom Ben Jij Nooit Op Zondag Vrij”, “Helena”, “Een Roos In De Morgen”, “Laat Mij Maar Gaan” en “Als Een Meeuw In De Wind” brengt Robert Pater in de vorm van “Doe Met Me Wat Je Wilt” een nieuwe knaller op de markt. Hiermee heeft Robert een oud André Hazes liedje voorzien van een geheel nieuw geluid.De productie lag natuurlijk in handen van Harald Queens en hiermee hoopt Robert wederom hoog te scoren.De single verschijnt via CD Hamster Music en de videoclip is inmiddels volop te zien op de clipkanalen.



