Rogier Voormolen is Mister X

Rogier Voormolen kwam op het idee om te kijken of het nummer 'Zijn het je ogen' van Koos Albertsin een gipsy versie een kans zou krijgen en wilde dat doen als Mister X. Diversecollega-artiesten en een aantalradiozenders gingen er op los. Dee mooiste namen kwamen naar voren. Mededoor het feit dat men niet wist wie de zanger was werd dit nummer door dezenders opgepakt. Rogier is benieuwd wat het lied gaat doen, nu er eennaam en gezicht bij is gekomen.Rogier Voormolen is echt geen onbekende meer in het vak.



