Ronnie van Bemmel komt met nieuwe single

Ronnie van Bemmel is volgens z'n plugger Dennis van der Kraan een gedreven en zeer ambitieuze artiest. Hijnam onlangs plaats achter de microfoon in The Boom! Music Studio in Breda om onder leiding van Frank Verkooyen zijn nieuwe plaat 'Denk ook aan mij’ op te nemen. Het resultaat is eenonvervalste uptempo plaat.Zijn carrière heeft tot dusver zeker een aantal mooie hoogtepunten gekend en Ronnie heeft inmiddels al aardig wat leuke titels op zijn naam staan.



