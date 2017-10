Samantha Steenwijk neemt samen met live orkest hartstochtelijk gezongen ballad op

Afgelopen jaren waren heel succesrijk voorSamantha Steenwijk.Haar aanstekelijke, uptempo ‘feel good’ nummers sloegen heel goed aan in de lijsten en het gaat maar door.Met haar nieuwste single toont Samantha aan dat ze nog veel meer in haar mars heeft, heel veelzijdig en allround is. Met een live orkest nam ze een hartstochtelijk gezongen ballad op 'Ga maar door .Een gepassioneerd nummer dat zeker in de smaak zal vallen bij haar steeds groter wordende enthousiaste publiek.



klik hier voor het originele artikel