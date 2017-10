Sieneke heeft de Oranje Kroon

Elke week kiest TV Oranje de Oranje Kroon. Vanaf maandag 23 oktober is dat ‘Wat mij is overkomen’, de nieuwe single van Sieneke. De Nijmeegse zangeres maakte in samenwerking met producer Manfred Jongenelis een wat ons betreft zeer geslaagde remake van een oude hit van schlagerzangeres Lena Valaitis. Met mediterrane klanken en een vrolijke uptempo sound is dit een fraaie aanvulling op het overige repertoire van Sieneke. Marianne Weber tekende voor de tekst, die op een zeker moment een verrassende wending kent.



klik hier voor het originele artikel