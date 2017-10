Stoer feestje met Gino Compromesso

Gino houdt wel van een stoer feestje! Deze Oer-Brabantse knaap heeft met diverse bands en acts vele podia een feestelijke schuurbeurt gegeven!Hij was actief als drummer/zanger/entertainer in o.a. Rock & Loll band ‘WC Experience’ en feestact ‘Alle 13 Jaanke’. Momenteel zingt en drumt deze muzikale levensgenieter in smartlappenformatie ‘Rooie Rico XXXL’ en allrounde pianoshow 'The Pianoman & Friends'.Nu wordt het tijd om met zijn solo-act ‘Gino Compromesso’ het land in te gaan. Zijn eerste single komt er medio november aan!En jawel hoor, je kunt 'Gino Compromesso' ook boeken op jouw feest!Dat wordt meelallen met overbekende feestklassiekers…maar dan wel 'op z'n Ginoos' …. Net FF anders dus!



