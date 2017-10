Tina van Beeck aan de slag met nieuw team

Tina van Beeck timmert al een aantal jaren aan de weg, en we mogen zeggen niet zonder de nodige successen.De laatste tijd was het wat stil rond desympathieke Brabantse zangeres door familieomstandigheden en dat heeft ze dan ook doen besluiten om eens goed na te denken over haar grote liefde en passie: “het zingen”. Ze was er al heel snel achter dat ze de liefde voor het vak terug moest zien te vinden en nam contact op met haar eerste manager Hans van Aalst.



klik hier voor het originele artikel