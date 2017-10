Vlaamse zangeres Nadine brengt nieuwe single recht uit haar hart

Nadine is volgens diverse media dé coming lady in deVlaamse Showbizz wereld. Ze is wekelijks terug te vinden op menig podia en nu pakt ze dus uit met haar nieuwe single 'Twijfels'. Nadine haar vaderhad een singletje, een nog 45 toeren schijfje, meer dan 30 jaar op de plank liggen, met het idee dat daar ooit nog iets mee moest gebeuren.En ja hoor, het is ook zo gegaan, want nu al die jaren later, heeft zijn eigen dochter Nadine deze single bewerkt en opgenomen.



