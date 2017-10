Volgens Kees Haak zijn alle vrouwen de baas

In navolging van zijn zomerhit 'Het is weer zomer' heeft Kees een nieuwe knaller gemaakt. Kees Haak heeft het wel een klein beetje aan de stok gekregen met zijn vrouw, na zijn laatste single, vandaar dat Melchior Rietveldt een liedje voor hem heeft geschreven 'Alle vrouwen zijn de baas!'.Kees Haak zegt: ''Ik vind vrouwen helemaal te gek, alleen kunnen ze best wel eens zeuren.''Zoals bij elk liedje van Kees krijg je toch meteen weer een glimlach op het gezicht. Meer info:www.facebook.com/profile.php?id=100009791406045



