Voor mij ben jij de mooiste…nieuwe single van Willem Jansen

'Voor mij ben jij de mooiste' is de titel van de nieuwe single van Willem Jansen. Het nummer is gecomponeerd en geproduceerd door Marco Luesink (Studio-Evolution). 'Wat goed is moet je niet veranderen.Er is een hele goeie klik en Marco Luesink weet precies wat ik graag zing', aldus Willem. Het is ook het genre die Marco graag produceert. Daar kan hij alles in kwijt.Met dit liedhopen Willem Jansen en Marco Luesink net dat ene stapje meer te kunnen zetten.Het nummer is met veel liefde passie en plezier geproduceerd.



