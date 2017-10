Vrijkaarten voor jubileumconcert Henk Bernard

Vrijdag 1 december 2017 zit Henk Bernard tien jaar in het vak. De populaire volkszanger uit Sint Michielsgestel wil dit jubileum graag vieren samen met al zijn fans. In Maaspoort Sports & Events in ’s-Hertogenbosch verzorgt hij daarom die avond een liveshow van maar liefst twee uur! Daarbij komen ook enkele bekende collega’s van Henk de zaal op zijn kop zetten, onder wie Jannes, Rein Mercha, Wesly Bronkhorst en Jacques Herb. Wil jij samen met duizenden andere fans het jubileumconcert meemaken? Bestel dan nu je tickets (à € 18,50) via de website van Henk Bernard. Tickets zijn ook te koop bij alle winkels van Primera. Voor TV Oranje Supporters zijn vrijkaarten beschikbaar! Lees meer…



