Wat vindt Nederland van Rutte III? Jort Kelder komt met nieuwe Stelling van Nederland

De Stelling van Nederland is terug; op de vooravond van het aantreden van het nieuwe kabinet discussiëren ‘gewone Nederlanders’ onder leiding van presentator Jort Kelder over de stelling: ‘Het kabinet Rutte III is de beste regering voor Nederland’. De Stelling van Nederland komt woensdag 25 oktober om 20.30 uur vanuit De Groene Engel in Oss en wordt live uitgezonden bij AVROTROS op NPO 1.

De Stelling van Nederland is niet het zoveelste debat tussen politici en experts, maar een confrontatie tussen mensen uit alle lagen van de samenleving over de heikele thema’s van vandaag. Ongefilterd, want het programma is live. Gijs Rademaker van het EenVandaag Opiniepanel peilt de meningen in het land en geeft daarmee een stem aan de Nederlanders die niet in de zaal aanwezig zijn.





