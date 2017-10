Wesly Bronkhorst slaapt een nacht in de gevangenis

Wesly Bronkhorst zal vannacht in een cel achter de tralies doorbrengen.Nee, geen straf voor een feestje thuis of rijden met een te hoge snelheid maar juist een cadeautje van het management voor de hoge snelheid waarmee de nieuwe single ‘Zal Ik Jou Ooit Nog Zien’ de hitlijsten bestormt.In een deel van de reeds gesloten beruchte Amsterdamse gevangenis “De Bijlmer Bajes” is op dit moment het tijdelijke The Movement Hotel gevestigd. Dit Hotel wordt gerund door asielzoekers. Hier kunnen zij ervaring opdoen, om de kans op re-integratie te vergroten.De nieuwe single ‘Zal Ik Jou Ooit Nog Zien’ iseen voorloper op de DVD ’15 jaar Wesly Bronkhorst live in het Amsterdams Concertgebouw’ welke dit jaar nog uitkomt.



klik hier voor het originele artikel