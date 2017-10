Winnaars Buma NL Awards 2017

Frans Bauer, Boef, Vreemde Kostgangers, Marco Borsato, Henk Dissel en Ronnie Flex waren maandagavond in TivoliVredenburg de belangrijkste winnaars tijdens de uitreiking van de Buma NL Awards. De uitreiking kende dit jaar een aantal primeurs. Voor het eerst werden ook Nederlandstalige 'urban' en alternatieve muziek met een Buma Award onderscheiden en mochten naast de artiesten, ook de componisten en muziekuitgevers op het podium een beeldje in ontvangst nemen. In totaal werden 38 prijzen uitgereikt in 11 categorie├źn. Een ontroerde Lenny Kuhr kreeg een Lifetime Achievement Award voor haar gehele oeuvre.



