Zanger/entertainer Ricardo Smit brengt eerste album uit

Na diverse succesvolle jaren in de muziek en een aantal singles verder, vond de Haagse Ricardo Smit het tijd om zijn eerste album te gaan maken. Samen met componist/producer Peter La Haye waar Ricardo al sinds 2004 komt, is hij aan de slag gegaan met als resultaat het prachtige gevarieerde Nederlandstalige album genaamd ‘Flink zijn’.Het resultaat mag er wezen, want niet alleen staat het album vol met prachtige producties, alles is ook nog eens compleet live ingespeeld!



klik hier voor het originele artikel