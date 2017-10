Zus gaat helemaal los

Ruim vier jaar geleden kwamen de zusjes Kiki en Bo Sluijpers op het idee een meidengroep te formeren, een zangduo van twee vrolijke meiden met een naam die al snel bedacht was: ZUS.Hoewel ze beiden nog op school zitten grijpen ze elke kans aan bedreven te raken in het zingen, dansen en optreden. Met toewijding volgen ze de zanglessen van Charlotte ten Brink bij de Babette Labeij Music Academy en van Elke van Uden bij Vocal Box. Nu is het moment aangebroken om enthousiast te laten zien dat ze grote stappen vooruit hebben gezet.



